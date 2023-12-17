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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى موبايل في العالم.. سعر Iphone 15 Pro Max في الإمارات

iphone 15 Pro Max
iphone 15 Pro Max

بلا أدنى شك يتسيد وحش آبل العملاق جوال iphone 15 Pro Max قائمة أفضل الجوالات الذكية الرائدة في العالم، بفضل عتاده الأقوى بين منافسيه، مع أناقة التصميم والكاميرا الجبارة.

وصل سعر iphone 15 Pro Max سعة 128 جيجابايت فى الإمارات 5019 درهماً إماراتياً، بينما سعة 512 جيجابايت بسعر 5587 درهماً، وسعة 1 تيرابايت سعرها 6719 درهماً.

يأتي iPhone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزة، قد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

iphone 15 Pro Max

يحتوي iPhone 15 Pro Max على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال برؤية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x. 

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر آخر يمكن تخصيصه للعديد من الاستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن مثيله السابق iPhone 12 Pro Max.

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