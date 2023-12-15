صندوق التنمية الحضارية: الوحدات المطروحة أرخص من أسعار السوق حاليا

علق المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، على طرح الصندوق لشقق سكنية جديدة.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، : "الصندوق فى الوقت الحالي يعمل لصالح المواطنين، ويقدم ما هو تنموي".

تطوير العشوائيات

أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية: قفلنا صفحة تطوير العشوائيات، وبدأنا نشتغل على طلبات المواطنين، ونصنع المستحيل من أجل المواطنين ورغباتهم.

وأكد المهندس خالد صديق: أن الوحدات التي تم طرحها، طُرحت بأسعار أقل من أسعار السوق فى الوقت الحالي.