محمد يوسف: تصدي الشناوي لركلة جزاء "بنزيما" نقطة تحول في المباراة

أكد محمد يوسف نجم فريق الأهلي السابق أن المارد الأحمر دائمًا ما يقدم مباريات كبيرة أمام الفرق الكبرى ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما ظهر أمام اتحاد جدة.



وقال محمد يوسف نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن تصدى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لركلة جزاء كريم بنزيما كان نقطة تحول في المباراة وتسبب في إحباط لاعبي اتحاد جدة".



وأضاف محمد يوسف: "فريق الأهلي استحق الفوز الكبير على اتحاد جدة والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية ".

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرضًا رائعًا على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.