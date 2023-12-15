الفنانة العالمية شارون ستون تشكر مصر على دعمها لقطاع غزة

وجهت النجمة العالمية شارون ستون الشكر للدولة المصرية خلال تواجدها بمهرجان البحر الأحمر.

وأضافت شارون ستون خلال لقائها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان قائلة:" شكراً على اهتمامكم ومساعدتكم ودعمكم لقطاع غزة".

مهرجان البحر الأحمر

وتستضيف الإعلامية شيرين سليمان عدداً من صناع الأفلام المشاركين في النسخة الجديدة من مهرجان البحر الأحمر الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة الماضية، وتستضيف أيضاً خلال الحلقة صناع فيلم أنف وثلاث عيون الذين يشاركون بالعرض الأول للفيلم خلال فعاليات المهرجان.