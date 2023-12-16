بركات: الأهلي باستطاعته التتويج بذهبية كأس العالم للأندية

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق أن الأحمر باستطاعته التتويج بطولة كأس العالم للأندية، حال استمرار الروح التي ظهر بها الفريق في كأس العالم للأندية.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لديه الإمكانية في تذوق طعم الفضية والذهبية في كأس العالم، ولكن بشرط الحفاظ على الإصرار التي ظهرت في مباراة اليوم مع اتحاد جدة".



وأضاف: "البعض كان يقول الاتحاد سيفوز باللقب، والبطولة على ملعبه، هذا الكلام يكون في الملعب فقط، وليس في الاستديوهات، الكرة مش عاوزة رغي، الكورة عاوز شغل.. فيه إمكانيات ومواهب واشتغل، الكورة عاوزة كده".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "ما ظهر اليوم هو الطبيعي للنادي الأهلي، ليس طفرة، هذا هو الوضع الطبيعي، لا أقول ذلك لأنني أهلاوي، فالنادي الأهلي طول دائمًا يكون في المواعيد الكبرى".