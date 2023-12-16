شاهيناز العقاد تكشف قصة فيلم "أنف وثلاث عيون"

تحدثت المنتجة شاهيناز العقاد، تفاصيل فيلمين “إن شاء الله ولد” الأردني، و “أنف وثلاث عيون”.

وأوضحت شاهيناز العقاد خلال لقائها مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن فيلم “إن شاء الله ولد” يناقش قوانين الميراث التي لها علاقة بالمرأة في الوطن العربي.

إحسان عبد القدوس

وعن فيلم “أنف و3 عيون” قالت شاهيناز العقاد أنه من قصة الكاتب إحسان عبد القدوس، وتم عمل تحديث للقصة من منظور البطل اللي أفسد علاقته مع 3 سيدات، لكن البطل هيكون وراه قصة حزينة جدا.

واستكملت المنتجة:"اشتريت حقوق الرواية وتناقشت مع المخرج وحبينا القصة جدا، وبالفعل تم تجهيز واختيار فريق العمل".