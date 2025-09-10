بعد نجاح تعاونهما في" انا من غيرك".. بهاء سلطان يتعاقد مع حمدي بدر لإنتاج ألبومه القادم

تعاقد الفنان بهاء سلطان مساء اليوم الأربعاء مع المنتج حمدي بدر "كرافت ميديا" لإنتاج البومه القادم وذلك في خطوة لاستثمار النجاح الكبير الذي حققه تعاونهما في أغنيتي"انا من غيرك" وبراحه يا شيخة" اللتان تصدرتا تريند مواقع والتواصل الاجتماعي لفترة طويلة والأكثر مشاهدة واستماعا في مسيرة بهاء مؤخرا .

ويضع حمدي بدر خطة لنزول أغاني الألبوم منفرده وعلي فترات زمنية قصيرة منتظمة حيث تجري جلسات عمل مكثفة مع كبار صناع الأغنية بمصر والعالم العربي منهم عزيز الشافعي ونادر حمدي وتامر حسين ومنه عدلي القيعي وأحمد طارق يحيي ومحمد يحيي وتوما .. وغيرهم للخروج بشكل جديد ومميز يستحقه مطرب كبير بحجم بهاء سلطان.



وكان حمدي بدر قد طرح مؤخرا أغنية "أنا من غيرك" للنجم بهاء سلطان عبر القناة الرسمية لشركته كرافت ميديا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" من كلمات منة عدلي القيعي، لحن عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر نادر حمدي.

كما سبق وطرح حمدي بدر اغنية "براحة يا شيخة" من كلمات منة القيعي، لحن وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس وهي الأغنية الدعائية لفيلم المطارد.