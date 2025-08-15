قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بهاء سلطان يلتقي جمهوره الليبي لأول مرة في حفلات صيف بنغازي 2025

بهاء سلطان
بهاء سلطان

في حدث فني استثنائي، يستعد النجم المصري بهاء سلطان لإحياء واحدة من أضخم حفلات مهرجان صيف بنغازي 2025، وذلك يوم 21 أغسطس الجاري بساحة القصر التركي – الكيش، برعاية وزارة الثقافة والفنون، وبحضور جماهيري ضخم متوقع.

وتشكل هذه الحفلة أول ظهور لـ بهاء سلطان في ليبيا، حيث سيقدم مجموعة من أبرز أغنياته التي أحبها الجمهور على مدار مشواره الفني، ما بين إصداراته الجديدة وأعماله القديمة التي حققت نجاحاً كبيراً ورسخت مكانته كواحد من أهم الأصوات في الغناء العربي.

الخبر لاقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الجمهور الليبي عن حماسه وسعادته بقدوم سلطان للمشاركة في المهرجان، معتبرين الحفل فرصة نادرة للاستمتاع بصوته وأدائه المميز.

حفل بهاء سلطان 

وفور طرح التذاكر، شهدت منافذ البيع إقبالاً كبيراً منذ اللحظة الأولى، في دلالة واضحة على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري بين محبيه في ليبيا.

يذكر أن مهرجان صيف بنغازي انطلق مطلع أغسطس بعدة فعاليات مميزة، منها عروض استثنائية للساحر كريس المصري، التي نالت إشادات واسعة من الحضور والنقاد.

بهاء سلطان بنغازي صيف بنغازي مهرجان صيف بنغازي حفل بهاء سلطان

