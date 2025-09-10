موعد ومكان جنازة زوجة الفنان تامر ضيائي

أعلن الفنان شريف إدريس نقلاً عن ابن الفنان الراحل تامر ضيائي موعد ومكان جنازة والدته التي توفيت منذ ساعات.



وتقام جنازة زوجة الفنان تامر ضيائي غدا عقب صلاة الظهر بمسجد حسين صدقي في المعادي وطلب من محبيها الحضور لتشييع جنازتها.

ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة، وفاة أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي، وذلك بعد تعرضها خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجئة استلزمت دخولها أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها ونُقلت إلى العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة وأقاربها، داعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ويذكر أن زوجها الفنان تامر ضيائي كان قد توفي في يوليو من العام الماضي، بعد معاناة مع عدة أزمات صحية متتالية، من بينها إصابته بجلطة في القلب، حيث ظل يعالج لفترات متقطعة حتى وافته المنية، وقد عُرفت زوجته الراحلة بمساندتها الدائمة له في محنته، لتلحق به بعد عام واحد فقط من رحيله.