احتجاجات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد ق.تل جيش الاحتلال 3 من الأسرى

تظاهر عشرات المحتجين الإسرائيليين من أهالي الأسرى المحتجزين لدي حماس ،أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل اليوم قتل 3 من أسراها بالخطأ.

وكان قد علق البيت الأبيض اليوم الجمعة، علي ق.تل الجيش الإسرائيلي لثلاث رهائن كانوا محتجزين لدي حماس، وقال البيت الأبيض في بيان له :" إنه أمر مفجع ومأساوي".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن:" المحتجزون الذين قتلتهم قواتنا في غزة حاولوا الهرب وقواتنا ظنت أنهم من المسلحين".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، :"مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".

