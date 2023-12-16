سليم سحاب يروي مأساة أسرته الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي

حل الموسيقار سليم سحاب، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الجمعة، على قناة "ON"، ويروي حكايات عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها في أربعينيات القرن الماضي، وكيف تأثر بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا آنذاك، كما يتحدث الموسيقار لبناني الأصل عن الدراسات التي كتبها رفقة شقيقيه (فيكتور وإلياس) عن تاريخ الغناء والفن في فلسطين قبل نكبة 1948.



وخلال الحلقة قال سليم سحاب، أنه أتذكر بحر يافا وبائع الذرة والبلاتوه الخشب على المياه.. ومكنشي فيه "رياض أطفال" فى هذه الفترة.. وأنا تاني واحد إخواتي.. وكنت أذهب خلال وقت فراغي أقف على الشارع فى الشباك.. وأشاهد الشوارع.. وأرى المجاهدين فى فلسطين فى هذا الوقت وفاكر أغانيهم فى هذا الوقت.. وكان هذا الأمر أول عهدي بالموسيقي".

وتابع الموسيقار سليم سحاب: "من عام 45 حتى عام 47 ذهبنا إلى الأردن.. والفيزا كانت "مغترب عائد إلى وطنه".. وأتذكر بيتي فى فلسطين وداخل "يافا".. ومكتوب بالعبري عليه وأتذكره جيدا.. ومن يسكن فى البيت شخص ألماني.. ونحن بره الآن وهذه إسرائيل.. تم طرد السكان الأصليين وأخدوا مكانهم.. وأنا كنت فى بيت لا تنقطع فيه الموسيقي إلا وقت النوم".