إبنة مصطفى محمود تروى لـ"معكم منى الشاذلي" كواليس رحلة العلم والإيمان

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON" يوم الجمعة المقبل، ابنة العالم والطبيب والأديب الشهير الدكتور مصطفى محمود، في حلقة خاصة للحديث عن كواليس تذاع لأول مرة الإعداد للبرنامج التليفزيوني "العلم والايمان" الأطول والأشهر في الشرق الأوسط.

ابنة مصطفى محمود

تؤكد الابنة خلال الحلقة أن والدها لم يكن يخطط لتقديم البرنامج وأنه فقط كان معدًا للمادة العلمية التي ستقدم خلاله، وبعد عرض فكرة البرنامج على عدد من الإذاعيين المشاهير رفضوا لصعوبة عرض المادة العلمية وقتها كان الاختيار أن يقدم الدكتور مصطفى محمود البرنامج لكونه الأقدر بشرحها للمشاهدين.

مصطفى محمود

كما توضح أن والدها الذي تحول إلى نجم ساطع في مجال التليفزيون كان خجولا جدًا في طفولته ولم يتوقع أحد من أسرته أن يحقق تلك الشهرة الواسعة، كما تكشف أن والدها كان له توأم ولكنه توفى.

تقول كذلك إن والدها كان طفلًا مختلفًا يتمتع بالذكاء، وظهرت نبوغته منذ صغره وهذا ما كشفه المدرسين لأسرته أثناء مرحلة المدرسة، وتذكر أن والدها كان محبًا للقرآن الكريم بسبب إصراره على التردد على كتاب القرية، وكان دائما يقول إن للقرآن الكريم حس موسيقى خاصة تنقله إلى عالم آخر.

وتشير إلى أن والداها كان محبًا للفنون وكان يكتب الزجل والشعر ويعزف على الفلوت والعود وعندما وصل مرحلة الثانوية بدأ يدرس علوم وكيمياء والطبيعة والكهرباء المغناطيسية بدأ شغفه بالعلوم بشكل عام.