نظراته تمزق القلب ..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو لطفل فلسطيني حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق الانستجرام تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا.

وثق مقطع الفيديو طفل صغير ينتظر معونات الطعام التي يقوم بتقديمها بعض الأهالي إلا أن الطعام قد فرغ لتبدو عليه نظرات تمزق القلب إلا أن طفل أخر قد قام بأقتسام الطعام الذي حصل عليه معه.

ويعد أبرز ما وثقه مقطع الفيديو ما تحمله الكثير من السيدات الفلسطينيات من عزة نفس فبمجرد قدوم الكاميرا لتصوير الطفل بداخل المخيم التي نزحت إليه الأسره حاولت إخفاء وجهها من الكاميرا .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.instagram.com/reel/C02jdENITgj/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR3Bl71svMT8Bvkkzh_QP2gm2ZhVfndIn7t4TEMNd0nmXdZD-mYnCWb37lY