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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نظراته تمزق القلب ..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لطفل فلسطيني حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق الانستجرام تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا. 

وثق مقطع الفيديو طفل صغير ينتظر معونات الطعام التي يقوم بتقديمها بعض الأهالي إلا أن الطعام قد فرغ لتبدو عليه نظرات تمزق القلب إلا أن طفل أخر قد قام بأقتسام الطعام الذي حصل عليه معه.

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ويعد أبرز ما وثقه مقطع الفيديو ما تحمله الكثير من السيدات الفلسطينيات من عزة نفس فبمجرد قدوم الكاميرا لتصوير الطفل بداخل المخيم التي نزحت إليه الأسره حاولت إخفاء وجهها من الكاميرا .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي: 

https://www.instagram.com/reel/C02jdENITgj/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR3Bl71svMT8Bvkkzh_QP2gm2ZhVfndIn7t4TEMNd0nmXdZD-mYnCWb37lY

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا معونات الطعام السيدات الفلسطينيات

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