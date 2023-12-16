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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع تراكمات المخلفات والقمامة بشبرا الخيمة ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في رفع المخلفات والتراكمات بمدينة شبرا الخيمة يرافقه نواب رؤساء أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بمشاركة معدات مراكز قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية.

وخلال الجولة تابع نائب المحافظ أعمال رفع المخلفات والتراكمات بنطاق أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص والطرق والمحاور الرئيسية.

كما تفقد نائب المحافظ المحطة الوسيطة بالقطاوي والمحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية بالخصوص لمتابعة انتظام سير العمل وجاهزية المعدات، و وجه نائب المحافظ بسرعة إنهاء أعمال الصيانة للمعدات المعطلة لرفع كفاءة العمل بالمحطات.

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القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة شبين القناطر الخصوص

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