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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي لميسرات التعليم المجتمعي على الوسائل التكنولوجية الحديثة ببني سويف

صدى البلد

تابع محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم البرنامج التدريبي لميسرات مدارس التعليم المجتمعي على وسائل التكنولوجيا الحديثة وكيفية التعامل مع السبورات الذكية وذلك ضمن مشروع قرية متعلمة الذي يتم تنفيذه من خلال هيئة إنقاذ الطفولة، بحضور الدكتور سمير فاضل من هيئة إنقاذ الطفولة والدكتور إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة وماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي.

 

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يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية ولا سيما مدارس التعليم المجتمعي.

ورحب وكيل الوزارة، في كلمته، بالضيوف مشيداً بجهود هيئة إنقاذ الطفولة والجهات الداعمة التي تأتي في إطار سياسة الدولة لتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم.

وأشار " عبدالتواب " إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف ميسرات التعليم المجتمعي بقرى بني سويف ويهدف إلى توظيف التكنولوجيا لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ إلى جانب تدريب الميسرات على استخدام التكنولوجيا وكيفية التعامل مع السبورات الذكية التي يزيد عددها عن 202 سبورة بمختلف المدارس.

من جانبها أشادت الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بالوزارة بالبرنامج التدريبي وحسن التنظيم والتزام الميسرات بقواعد التدريب لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب
مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم المجتمعي باعتبار هذه المدارس ذات طبيعة خاصة وتؤدي دورا محورياً في حياة المجتمع المصري وتهدف إلى توفير خدمة تعليمية في المناطق النائية المحرومة من التعليم مما يساعد على القضاء على الأمية وعدم التسرب من التعليم.

الاستفادة القصوي إدارة المركز استفاد التطوير الوسائل التكنولوجية المنظومة برنامج التدريب الوسائل التكنولوجية الحديثة رضا حجازي وزير التربية والتعليم رئيس الإدارة المركزية ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتنمية المستدامة وكيل وزارة التربية والتعليم وسائل التكنولوجيا الحديثة وسائل التكنولوجيا

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