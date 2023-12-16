تنظيم 41 فعالية ثقافية وفنية بالمنوفية لإثراء الوعي والمعرفة لدى الشباب والنشء

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع الأنشطة الثقافية والفنية بهدف إثراء الوجدان الثقافى ورفع الوعى القومى لدى المواطنين ، فضلا عن تفعيل دور قصر ثقافة شبين الكوم باعتباره أكبر مركز تنويري وثقافي على أرض المنوفية.

وأوضح أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية أنه سيتم تنظيم 41 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال طوال شهر ديسمبر الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

واشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من الفعاليات خلال النصف الأول من الشهر الحالى، منها ، ندوة للمرأة بعنوان "دور المرأة في تنمية القرية المصرية" ببيت ثقافة تلا، ومحاضرة بعنوان "أهمية اللغة العربية في حياتنا" ببيت ثقافة سنتريس ، وندوة بعنوان " الصحة النفسية وتأثيرها على التحصيل الدراسى" ببيت ثقافة سرس الليان وغيرها من الفعاليات.

واضاف أنه سيتم يوم 17 ديسمبر عقد محاضرة للمرأة بعنوان "الزواج" ببيت ثقافة الماي بشبين الكوم، وفي 18 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان "أهمية القراءة في حياتنا المعاصرة" ببيت ثقافة سنتريس ، ومحاضرة بعنوان التعليم التطوعى ببيت ثقافة منوف، وكذا محاضرة بعنوان "الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية" ببيت ثقافة الشهداء ، ومحاضرة للشباب بعنوان "الأصول الجوهرية للحياة الديمقراطية" بقصر ثقافة السادات، ويوم 20 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان "دور الشباب في النهوض بالدولة" ببيت ثقافة تلا ، ومحاضرة بعنوان "كيف ينشأ الإرهاب في المجتمعات" بمكتبة قورص، ويوم 21 ديسمبر سيتم عقد محاضرة فنية بعنوان " الفن المصرى القديم " ببيت ثقافة الماى.

وأوضح " فوزي " أنه سيتم عقد محاضرة ببيت ثقافة بركة السبع تحت عنوان "دور المرأة في التنمية"، ومحاضرة بعنوان "لغة الضاد لغة القرآن الكريم " ببيت ثقافة دنشواى ، محاضرة بعنوان "الوعي وثقافة قبول الآخر" ببيت ثقافة الروضة، ويوم 25 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان " اللغة العربية لسان العرب" ببيت ثقافة الباجور، ويوم 26 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان "مصر و قضايا الاغتيالات السياسية" ببيت ثقافة الشهداء، وأخيراً يوم 27 ديسمبر سيتم تقديم عرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر ثقافة شبين الكوم .

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد الذي تلعبه وزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطنين ، مؤكداً علي أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول ، مضيفاً أن قصر ثقافة شبين الكوم هو صرح تثقيفي و تنويري لأهالي وأبناء المنوفية يهدف إلى نشر الثقافة وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.