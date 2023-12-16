عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم 41 فعالية ثقافية وفنية بالمنوفية لإثراء الوعي والمعرفة لدى الشباب والنشء

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع الأنشطة الثقافية والفنية بهدف إثراء الوجدان الثقافى ورفع الوعى القومى لدى المواطنين ، فضلا عن تفعيل دور قصر ثقافة شبين الكوم باعتباره أكبر مركز تنويري وثقافي على أرض المنوفية.

وأوضح أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية أنه سيتم تنظيم 41 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال طوال شهر  ديسمبر الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

ضبط 176 طن سكر مجهول المصدر وتحرير 1950 محضر تمويني في المنوفية

جامعة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "زنارة" بمحافظة المنوفية

 واشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من الفعاليات خلال النصف الأول من الشهر الحالى، منها ، ندوة للمرأة بعنوان "دور المرأة في تنمية القرية المصرية" ببيت ثقافة تلا، ومحاضرة بعنوان "أهمية اللغة العربية في حياتنا" ببيت ثقافة سنتريس ، وندوة بعنوان " الصحة النفسية وتأثيرها على التحصيل الدراسى" ببيت ثقافة سرس الليان وغيرها من الفعاليات.

واضاف أنه سيتم يوم 17 ديسمبر عقد محاضرة للمرأة بعنوان "الزواج" ببيت ثقافة الماي بشبين الكوم، وفي 18 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان "أهمية القراءة في حياتنا المعاصرة" ببيت ثقافة سنتريس ، ومحاضرة بعنوان التعليم التطوعى ببيت ثقافة منوف، وكذا محاضرة بعنوان "الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية" ببيت ثقافة الشهداء ، ومحاضرة للشباب بعنوان "الأصول الجوهرية للحياة الديمقراطية" بقصر ثقافة السادات، ويوم 20 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان "دور الشباب في النهوض بالدولة" ببيت ثقافة تلا ، ومحاضرة بعنوان "كيف ينشأ الإرهاب في المجتمعات" بمكتبة قورص، ويوم 21 ديسمبر سيتم عقد محاضرة فنية بعنوان " الفن المصرى القديم  " ببيت ثقافة الماى.

وأوضح " فوزي " أنه سيتم عقد محاضرة ببيت ثقافة بركة السبع تحت عنوان "دور المرأة في التنمية"، ومحاضرة بعنوان "لغة الضاد لغة القرآن الكريم " ببيت ثقافة دنشواى ، محاضرة بعنوان "الوعي وثقافة قبول الآخر" ببيت ثقافة الروضة، ويوم 25 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان " اللغة العربية لسان العرب" ببيت ثقافة الباجور، ويوم 26 ديسمبر سيتم عقد محاضرة بعنوان "مصر و قضايا الاغتيالات السياسية" ببيت ثقافة الشهداء، وأخيراً يوم 27 ديسمبر سيتم تقديم عرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر ثقافة شبين الكوم .

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد الذي تلعبه وزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطنين ، مؤكداً علي أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول ، مضيفاً أن قصر ثقافة شبين الكوم هو صرح تثقيفي و تنويري لأهالي وأبناء المنوفية يهدف إلى نشر الثقافة وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأنشطة الثقافية والفنية الأنشطة الثقافية الهوية المصرية القرية المصرية المنوفية ثقافة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ضرب وشتائم على متن طائرة.. تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

لبنان تمطر الأجواء الإسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة

يوم رياضي حافل.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تليفزيون الكويت يقطع برامجه في جميع القنوات ويبث القرآن الكريم

تسلل من جنوب لبنان.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما جويا مشبوها

التلفزيون الكويتي يقطع الإرسال ويعلن عن بيان من الديوان الأميري بعد قليل

القباج تشهد فعالية المرحلة الأولى لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد على النفس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيط ومميز.. سعر فستان أنابيلا هلال بتجاوز 177 ألف جنبه بمهرجان الجونة السينمائي

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا .. هل أنت منهم ؟

بالأسود الشفاف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ