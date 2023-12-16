فيضان الأنهار جنوب فرنسا بسبب الأمطار الغزيرة.. شاهد

تسبب هطول أمطار غزيرة على مدى أيام في جنوب فرنسا في فيضان الأنهار التي أغرقت منازل وحقول ومزارع بأكملها.

وشهدت العديد من الأنهارفي جنوب فرنسا التي تم وضعها في حالة تأهب في منطقة نيو آكيتاين فيضانات "متوسطة إلى كبيرة" منذ الأربعاء 13 ديسمبر، وعرفت ذروتها يوم الخميس مما أجبر مقاطعة شارينت ماريتيم على إعلان الإخلاء من سجن سانتس، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وظلت مناطق دوكس سيفر، شارينت، شارينت ماريتيم، جيروند، دوردوني وكوريز، بالإضافة إلى المنطقة الواقع في أوفيرني رون ألب، إيزير، في حالة تأهب برتقالي للفيضانات، في مواجهة سوء الأحوال الجوية الجديدة.