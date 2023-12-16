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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة تلميذ بعد سقوطه من أعلى منزل في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب تلميذ فى الصف الاول الابتدائى بقرية الجوابر التابعة  لمركز ميت سليل فى محافظة الدقهلية بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الأول علوى بمنزله .


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود اشاره من مستشفى ميت سليل بوصول تلميذ فى الصف الاول الابتدائى متصل بجرح بعظم الرئة ونزيف داخلى بالجمجمه ادعاء سقوط من علو .


وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أنه يدعى امير محمد محمد فوزى ٧ اعوام  تلميذ فى الصف الاول الابتدائى وسقط من الدور الأول علوى بمنزله أثناء لهوه وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى لسوء حالته .


جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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