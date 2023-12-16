بسبب التشهير.. حكم قضائي بتغريم محامي ترامب السابق 148 مليون دولار.. تفاصيل

أمرت هيئة محلفين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لـ دونالد ترامب، بدفع أكثر من 148 مليون دولار لوكيلتين انتخابيتين أدين (أي جولياني) بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكان محامو روبي فريمان وابنتها واندريا "شاي" موس، وهما وكيلتان انتخابيتان من ولاية جورجيا، طالبوا أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وحكمت هيئة المحلفين الفدرالية المؤلفة من ثمانية أشخاص لكل منهما بتعويض مقداره 17 مليون دولار بالإضافة إلى 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية و75 مليون دولار كعطل وضرر، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

وبعد صدور الحكم، قال جولياني في تصريح لصحافيين لدى مغادرته المحكمة إن المبلغ غير منطقي.

وأضاف "أنا واثق من أنه عندما تعرض هذه القضية أمام محكمة عادلة، ستبطل بسرعة كبيرة" مشيرا إلى أنه سيستأنف".