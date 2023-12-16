عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يوضح معنى حديث «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة»

صدى البلد

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون فى سلام مع نفسه وأن يكون فى سلام مع من حوله وأن يكون فى سلام مع من فى الأرض جميعا . 

وتساءل فضيلة المفتي السابق: فما هو السلام مع النفس؟، ليقول إن السلام مع النفس يكون أولا : الصلاة، تحافظ على الصلاة، تجد روحك فى سلام مع نفسك؛ إذا ما أديت الصلاة كما أمرك الله {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا}.

وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن إقامة الصلاة هى أول تنظيم بينك وبين نفسك، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة"، فينبغى عليك أن تفهم مراد الله ومراد رسوله من كلامه "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر"، قال العلماء عبر بالفعل ولم يعبر بالإسم، فلم يقل "فهو كافر" بل قال "فقد كفر"، فما الفرق بين التعبير بالفعل؟ قال الفعل يفيد التجديد والتعبير بالإسم يفيد الدوام والثبات والإستمرار، "كفر" إذن هناك فرصة.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة" إذا الصلاة هى أول درجات ذلك العهد، فمن يأتي ويقول لي أنا أريد أن أبدأ وأكون على الصراط المستقيم؛ فاقول له : الصلاة.

هل يغفر الله كبائر الذنوب أم يجب الكفارة بعد التوبة.. الإفتاء تجيب

« تكييش الشيكات».. أستاذ فقه يحذر: أحد معاملاتها ربا نسيئة

علاج عدم الخشوع في الصلاة 

أعاني عدم الخشوع في الصلاة، فما علاج ذلك؟ سؤال أجابه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وقال علي جمعة: الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوة الصلاة, فتصبح عادة بدلا من أن تكون عبادة فيسهل ترك العبادة عندما نغفل عندما تشتد علينا الأمور عندما ننشغل في مرض الولد وذهاب الأولاد إلي المدارس ودخول المواسم .. إلخ

وتابع: فالمشكلة تحويل العبادة إلي عادة، نريد أن نشعر بلذة العبادة ولا نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة .. لابد أن نذكر الله كثيرا خارج الصلاة {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}.

 وشدد على ذلك علمنا النبي - ﷺ - ختم الصلاة, 33 سبحان الله, 33 الحمد لله, 33 الله أكبر, ونختم بـ" لا إله إلا الله". 

وشدد: فأكثروا من ذكر الله كثيرا خارج الصلاة لكي تصلوا إلى قضية الخشوع في الصلاة, وحتى تصلوا إلي لذة الصلاة, فإذا دخلت هذه اللذة القلب لا يمكن أن نترك أو نغفل عن الصلاة بعد ذلك .

 

علاج عدم الخشوع في الصلاة الخشوع فى الصلاة علي جمعة العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ترشيحاتنا

وفاة الشيخ نواف الأحمد .. جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الكويتي

رئيس الإمارات ينعي أمير الكويت ويعلن الحداد ثلاثة أيام

محمد بن راشد: أمير الكويت الشيخ نواف خدم وطنه وأدى أمانته بكل إخلاص

مصرع 20 جنديا إسرائيليا بنيران المقاومة في معارك حي الشجاعية خلال أسبوع

علي جمعة يوضح معنى حديث «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة»

اليوم.. مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس قبل كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد

بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال حسين الشحات للعامري فاروق؟

برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

عمرو أديب يكشف حقيقة طلاق شيرين عبدالوهاب .. فيديو جراف

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ