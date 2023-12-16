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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فعلها الأهلي.. حالة حزن للصحف السعودية بعد توديع الاتحاد مونديال الأندية

صدى البلد

تعكس التقارير الصحفية السعودية ، حالة الحزن والتحسر التي يعيشها جماهير نادي اتحاد جدة من كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام الأهلي.

حيث تم التركيز على فشل الاتحاد في تحقيق الانتصار والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، مع التشديد على أهمية اللحظات الفردية والأخطاء الدفاعية التي ساهمت في الهزيمة. يشير التقرير أيضاً إلى النجاح الفني للأهلي وتفوقه في اللقاء.


عكاظ: "نهاية الحلم"

أبرزت صحيفة "عكاظ" الحدث الرياضي بعنوان "نهاية الحلم"، حيث وصفت هزيمة اتحاد جدة أمام الأهلي بأنها ختام غير مأمول لطموحات الفريق، خاصةً وأن النمور كانت تطمح في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية. أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الأخطاء الدفاعية كانت لها الدور الكبير في هذه الهزيمة.

الشرق الأوسط: "جدة نامت حزينة"

وصفت صحيفة "الشرق الأوسط" الحادثة بأن جدة نامت وهي حزينة، إشارة إلى تحسر المشجعين بعد خروج اتحاد جدة من البطولة. أكدت الصحيفة على أن الأهلي قام بثأر مستحق من الاتحاد بعد خسارته في مونديال 2005.

اليوم: "بنزيما ساهم في وداع الاتحاد للمونديال"

ركزت صحيفة "اليوم" على دور اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، حيث أشارت إلى أن إهداره لركلة الجزاء أثر بشكل كبير في خروج اتحاد جدة من البطولة. كما أكدت الصحيفة على تفوق الأهلي الفني في الشوط الأول وتحقيقه الفوز.

تظهر هذه الروايات الصحفية انتقادات وتقييمات متنوعة حيال أداء الفرق واللاعبين، وتسليط الضوء على اللحظات الحاسمة التي أدت إلى النتيجة النهائية.

الأخطاء الدفاعية الفرنسي كريم بنزيما كأس العالم للاندية صحيفة عكاظ كريم بنزيما

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