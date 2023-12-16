طلاق النجوم يتوالى| آخرهم.. شيرين وحسام حبيب.. ويوسف الشريف وانجي علاء يصدمان الجميع.. وهنا الزاهد وأحمد فهمي ينفصلان في هدوء

لم يكن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، هو الأول في الوسط الفني خلال الفترة الماضية.. فسبقه عدد من حالات الطلاق بين النجوم التي كانت حديث الجمهور مؤخرا.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز حالات الطلاق في الوسط الفني مؤخرا.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب ، طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbc مصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، وأكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

مؤدي المهرجانات مسلم وميكا البغدادي رسميا

في 11 ديسمبر، نشر مطرب المهرجانات مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وقال مسلم “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

مسلم وزوجته

يوسف الشريف وإنجى علاء

في أخر نوفمبر الماضي، نشرت المؤلفة انجى علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف .

وقالت انجى علاء: قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

يوسف الشريف وانجي علاء

هنا الزاهد وأحمد فهمي

في نوفمبر الماضي، أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت هنا الزاهد عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

بوسي وهشام ربيع

في نوفمبر الماضي أيضاً، أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن زوجته المطربة بوسي بعد عام من زواجهما، وقال إن زوجته بوسي لم تقف بجانبه في محنته على عكس زوجته الأولى وأم أولاده، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

بوسي وهشام ربيع

أحمد سعد

للمرة الرابعة له.. انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت علياء بسيوني، طليقة أحمد سعد: «الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا».

وتابعت طليقة أحمد سعد: «حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك».

وأضافت طليقة أحمد سعد: «أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت».

أحمد سعد وعلياء بسيوني

غادة عبد الرازق

في أول يوليو الماضي، علم صدى البلد ان الانفصال قد تم رسميا بين النجمة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام لأكثر من عامين.

وقرر الثنائي الانفصال على الرغم من ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.

وأعلنت غادة عبدالرازق في وقت سابق، انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مؤكدة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ولكنها عادا بعدها بأيام .

وتزوج هيثم زنيتا من غادة عبدالرازق، قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبد الرازق، حيث كان يصغرها بـ 10 سنوات تقريبا، وفقا لما تداوله البعض، دون تأكيدات حول هذا الأمر.

غادة عبد الرازق - هيثم زنيتا

تامر عاشور

وعلم صدى البلد ان الطلاق قد تم رسميا بين الفنان تامر عاشور ، وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وتم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته لأكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق.

وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

تامر عاشور

وردت أبو شقة على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

نادين نسيب نجيم

اما الفنانة نادين نسيب نجيم نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة؛ وذلك من خلال محاميها انطونيو فرح.

وقال أنطونيو فرح فى بيان من مكتبه : ”إن موكلتنا السيدة نادين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 2021-10-19 وتنفيذه أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، وهي بالتالي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها”.

نادين نسيب نجيم

وأضاف البيان: ” إن موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حق حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 12-21 -2022″.. وبهذا تكون نادين قد وضعت حد لكل الاخبار الشخصية التي تلاحقها منذ اعلان خطوبتها الجديدة.

بشرى

وكشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لـ صدى البلد ان الانفصال قد تم بينها وبين زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي ٣ سنوات.

وقالت بشرى :" ان الانفصال تم في هدوء تام ؛ وانها تكن كل الاحترام لطليقها ".

وكانت قد احتفلت الفنانة بشرى وطليقها سالم هيكل، بعيد زواجهما الثاني، ووجهت له رسالة حب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

بشرى

وشارك سالم زوج الفنانة بشرى، مجموعة من الصور التي تجمهما في لحظات رومانسية، وعلق عليها كاتبا: «عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة».

وشاركت الفنانة بشرى منشور زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها وكتبت «في اسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبو السوالم، كل سنة وانت طيب».

أضافت: «يا ابن الأصول والذوات يا أجمل رجل أنجبته الطبيعة، وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، المنفسنين يمتنعون».

سهر الصايغ

بينما أعلنت الفنانة سهر الصايغ انفصالها عن خطيبها من خلال حسابها بتطبيق انستجرام .

وكتبت سهر الصايغ :"اللهم ارزقه خيرا منى وارزقنى خيرا منه ,تمت فسخ خطوبتى , رأيت منك خيرا وقابلتك بالخير .. فعسى الله أن يبدلنا خيرا".

وكانت أعلنت سهر الصايغ منذ فترة عن خطوبتها والتي لم تستمر طويلا.