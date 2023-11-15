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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مختلفة هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانه هنا الزاهد، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابه خطفت بها الأنظار مرتدية لوك كاجوال بالون الازرق ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن إنوثتها. 

وتستأنف الفنانة هنا الزاهد لتصوير مسلسلها “إقامة جبرية” بعد إجازة لمدة يوم من التصوير.

 

أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

مسلسل “إقامة جبرية” مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين،ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالهابالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

 

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال. 

 

ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبةنفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقةهنا الزاهد المقربة.

اقامة جبرية أبطال مسلسل الفنانة هنا الزاهد سمير فرج محمد الشرنوبي محمود البزاوي

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