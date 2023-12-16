الرعاية الصحية: نظام إلكتروني لسلاسل إمداد المنشآت بالأدوية والمستلزمات الطبية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الرعاية الصحية ستصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل مع بداية العام الميلادي الجديد 2024، مشيرًا إلى أن ذلك تماشيًا مع جهود الدولة في بناء مصر الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، ولا سيما قطاع الرعاية الصحية، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف مصر في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالمجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى عدد من المدراء ومشرفي العموم في الإدارات المركزية والعامة في المقر الرئيسي للهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" عبر تقنية الزووم.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر للمجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية وأعضاؤه بالإدارات المركزية والعامة في المقر الرئيسي والفروع والمنشآت الصحية التابعة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جهودهم المتميزة في التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة الإيجابية للعاملين بها لتفعيل حقهم الدستوري.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على منظومة الميكنة والتحول الرقمي داخل المنشآت الصحية، حيث أكد على إدارتي الرعاية الصحية والعلاجية ونظم المعلومات والتحول الرقمي بسرعة الانتهاء من اختبارات ميكنة العمل بأقسام العمليات بالمستشفيات التابعة للهيئة، وتعميمها على كافة مستشفيات الهيئة للاطمئنان من انتهاء ميكنة دورة العمل كاملة بنهاية الشهر الجاري طبقًا للخطة، كما وجه باستمرار تأهيل المستشفيات التي حصلت على الاعتماد القومي للحصول على اعتماد جودة الخدمات الدولي JCI أسوة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكد السبكي، الالتزام بمؤشرات الأداء في تقديم الخدمة والرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأهمها عدم تخطي مدة الحجز للكشف على المنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة 48 ساعة، بالإضافة إلى عدم وجود قوائم انتظار للمرضى، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وكفاءة إدارة دورة الإيرادات، وتطبيق نظم الجودة، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف مكافآت وحوافز استثنائية وتشجيعية للمنشآت الصحية ومقدمي الخدمة الأكثر تميزًا والتزامًا بمؤشرات الأداء والأعلى في تحقيق ذلك.

وكلف السبكي، الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بإجراء استبيانات آراء المنتفعين حول مستوى وجودة الخدمة الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بطريقة إلكترونية بالكامل، مؤكدًا أن رضاء المنتفعين هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية الصحية، ومشددًا على القياس والمتابعة المستمرة لمؤشرات رضاء المنتفعين للتحسين المستمر لتجربة المرضى وتعزيز الرعاية المتمركزة حول المريض وفقًا لرؤية الهيئة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على كفاءة منظومة الإمداد والشئون الصيدلية وإدارة الدواء بالمقر الرئيسي والفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة، حيث وجه إدارات الصيدلة والإمداد والتحول الرقمي بإنشاء نظام إلكتروني لسلاسل إمداد المنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية، كما شدد على المتابعة المستمرة لمعدل الاستهلاك والحد الاستراتيجي للطلب والمخزون، ووجه بتكثيف التدريب لمسئولي الصيدلة والإمداد في المنشآت الصحية على أدلة وقواعد التشغيل لضمان تأدية دورهما بأعلى كفاءة ودقة داخل منظومة العمل بالهيئة.

واطمأن الدكتور أحمد السبكي، على كفاءة منظومة طب الأسرة وتحقيق مستهدفات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام 2023، وحيث قرر السبكي تكريم المنشآت الصحية من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة الأعلى في تحقيق المستهدفات، كما وجه بإطلاق حملات توعوية والاستعانة بالمؤثرين على الرأي العام في توعية المواطنين حول أهمية الفحص الشامل لتعزيز تطبيق نموذج صحة الأسرة في محافظات تطبيق المنظومة.

تغطية مراكز ووحدات طب الأسرة للكثافة السكانية المحيطة بها

وشدد السبكي، على تغطية مراكز ووحدات طب الأسرة للكثافة السكانية المحيطة بها طبقًا لمعايير التخطيط الصحي السليم في التسجيل والربط والتوزيع بالشكل الأمثل لتنظيم تقديم الخدمة الصحية والإحالة للمستويات الأعلى في الخدمة عند الحاجة، موجهًا بإنشاء نظام إلكتروني للفحص الطبي الدوري الشامل للمنتفعين في مراكز ووحدات طب الأسرة، ولافتًا إلى أهمية تطبيق دورية الفحص الشامل طبقًا للعلم والممارسات الأفضل والإرشادات الصحية الأحدث عالميًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في ختام الاجتماع، على أهمية توحيد نظم العمل وتعزيز العمل المشترك بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الناجحة لتحقيق أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة للمنتفعين وكافة المتعاملين بجودة عالمية.

وشدد السبكي، على ضرورة المرور الميداني والمتابعة المستمرة للعمل داخل المنشآت الصحية، لاستكمال التميز التشغيلي واستبقاء أفضل العناصر المتميزة لتحقيق النمو المستدام وأهداف ورؤية الهيئة.