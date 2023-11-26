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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السبكي: الدولة قدمت أكثر من 31 مليون خدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الدولة المصرية قدمت أكثر من 31 مليون خدمة طبية للمواطنين في محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن الدولة المصرية أستطاعت خلال سنوات قليلة أن تدخل مفهوم الاعتماد والجودة للمنشآت الصحية.

وأضاف السبكي، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدولة المصرية أصبح لديها أكثر 157 منشأة صحية معتمدة، سواء كان اعتمادا مبدئيا أو اعتمادا كاملا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

أحمد السبكي: الدولة المصرية  استطاعت تدريب جميع الأطقم الطبية

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن الدولة المصرية استطاعت الفصل بين تقديم وتمويل ورقابة الخدمات الصحية، وذلك لبناء نموذج متكامل طبقاً لأفضل المعايير الدولية، في بناء الأنظمة الصحية.

ولفت أحمد السبكي إلى أن الدولة المصرية استطاعت تدريب جميع الأطقم الطبية في محافظات التأمين الصحي الشامل بأكثر من 21 ألف برنامج تدريبي.

وذكر رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لنجاح تجربة الدولة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، مؤكداً أن التحول الرقمي الذي أحدث تغييرا في ثقافة المواطن ومقدم الخدمة.

وتابع أن مقدم الخدمة اليوم يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 100% في الوحدات والمراكز وبنسبة أكثر من 85% في المستشفيات.

 

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