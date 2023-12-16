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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة جديدة للأسرى معقدة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل وحركة حماس بالـ"معقدة وتصحبها تحديات"، وقالت إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وأضافت الصحيفة: بعد حوالي أسبوعين من انتهاء صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بدأت المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى صفقة أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه عملية معقدة ومعقدة قد تستغرق وقتا طويلا جدا، وعلى عكس المحادثات السابقة، تصاحبها العديد من التحديات.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن المحادثات يشارك فيها مسؤولين مصريين ورئيس وزراء قطر والبيت الأبيض.

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