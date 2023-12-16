استطلاع: 69% من الأوكرانيين يؤيدون إسرائيل في الحرب

كشف استطلاع أجراه المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف، أن 69% من المواطنين الأوكرانيين يؤيدون إسرائيل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

ووفقًا للصحيفة العبرية فإن هذا يعد واحدًا من أعلى معدلات الدعم لإسرائيل في العالم.

وبحسب الصحيفة فإن 1% فقط من المُستطلعين البالغ عددهم 1301 أنهم يؤيدون الفلسطينيين.. وأجاب 18% أنهم يؤيدون الطرفين بالتساوي. 12% واجهوا صعوبة في الإجابة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده انخفضت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.