محلل سياسي كويتي: الأمير الراحل الشيخ نواف عاش علاقة طيبة بمصر وشعبها

نعى المحلل السياسي الكويتي، يوسف العميري، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وقال المحلل السياسي الكويتي، يوسف العميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أعزي نفسي وأعزي الشعب الكويتي والأمة الإسلامية والعربية في وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف: "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الحاكم السادس عشر للكويت، وما أصدره اليوم الرئيس السيسي يعبر عن العلاقة المتينة التي تربط الكويت بمصر"، لافتا: "الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت تربطه علاقة طيبة بمصر والشعب المصري".

وأشار المحلل السياسي الكويتي، يوسف العميري،: "نصب الأمير مشعل الأحمد الجابر أميرا للكويت، بصفته وليا لعهد الكويت، وانتقل الحكمة بكل بساطة ويسر".