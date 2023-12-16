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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي كويتي: الأمير الراحل الشيخ نواف عاش علاقة طيبة بمصر وشعبها

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى المحلل السياسي الكويتي، يوسف العميري، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

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عزة مصطفى: أتقدم بالتعازي للشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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بوتين يعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقال المحلل السياسي الكويتي، يوسف العميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أعزي نفسي وأعزي الشعب الكويتي والأمة الإسلامية والعربية في وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

 

وأضاف: "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الحاكم السادس عشر للكويت، وما أصدره اليوم الرئيس السيسي يعبر عن العلاقة المتينة التي تربط الكويت بمصر"، لافتا: "الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت تربطه علاقة طيبة بمصر والشعب المصري".

 

وأشار المحلل السياسي الكويتي، يوسف العميري،: "نصب الأمير مشعل الأحمد الجابر أميرا للكويت، بصفته وليا لعهد الكويت، وانتقل الحكمة بكل بساطة ويسر".

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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