عزة مصطفى: أتقدم بالتعازي للشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

قدمت الإعلامية عزة مصطفى، التعازي للشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت صباح اليوم.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتقدم بخالص التعازي للشعب الكويتي ".

وتابعت عزة مصطفى: "مصر أعلنت الحداد 3 أيام على وفاة امير دولة الكويت ".

ومن جانبها نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة قدم خلالها نموذجا مشرفا في خدمة وطنه والدفاع عن مصالح الامة العربية والإسلامية.

وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيق حكومة وشعبا داعيا الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان ينعم علي الشعب الكويتي بالصبر والسكينة