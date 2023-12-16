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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممتنون لدعمه الثابت لسيادة أوكرانيا.. «زيلينسكي» ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

نعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت "اتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف "سنكون دائمًا ممتنين لأمير الكويت الراحل لدعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية فضلا عن دعمنا بالمساعدات الإنسانية".

وتابع قوله "لعل الأجيال الحالية والمستقبلية تتذكر دائما التزامه بالمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم".

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من  يونيو 1937، وتولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت

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