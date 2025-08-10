بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى جومانا نستون لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

القبض على البلوجر جومانا نستون

وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة) ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.