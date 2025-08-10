قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

أجَّلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، نظر محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ«خلية العجوزة الثانية»، لجلسة 14 أكتوبر.

محاكمة 46 متهما بـ خلية العجوزة الثانية

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثون وحتى الأربعين والسادس والأربعين قاموا بتمويل جماعة إرهابية.

العجوزة خلية العجوزة الثانية مجمع محاكم بدر جنايات العجوزة محاكمة

