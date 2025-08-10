القبض على 6 أشخاص عرضوا حياة المواطنين للخطر فى حفل زفاف بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض قائدى السيارات ودراجة نارية بأداء حركات إستعراضية والسير برعونة وإطلاق ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ ، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات والدراجة النارية وقائديها (6 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال مشاركتهم بحفل زفاف.
تم التحفظ على السيارات والدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.