حوادث

الحملة متواصلة| ضبط 4 بلوجر اليوم بتهمة نشر محتوى غير أخلاقى لتحقيق الربح

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 بلوجرز جدد هم لوشا و صديق سوزى و لوليتا و داني تاتو لنشرهم محتوى غير أخلاقى ينتهك القيم الأسرية والمجتمعية لتحقيق الربح عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

مبيحرمش.. البلوجر لوشا سجل إجرامي بامتياز 

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوشا بمنطقة المقطم وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي تلك السطور نرصد السجل الجنائي للمتهم.

سبق وصدر حكم غيابي ضد لوشا بالسجن 10 سنوات في قضية خطف طفل وابتزاز والدته قبل أن تعاد محاكمته ويحصل على البراءة في 31 مايو 2023 وفي يونيو 2024 تم ضبطه مجددًا لقيادته سيارة بلوحات مطموسة ورخصة قيادة منتهية كما واجه عدة بلاغات بتهم التعدي على قيم المجتمع وتقديم محتوى يحمل إيحاءات بالفجور أو البلطجة إلى جانب انتقادات من شخصيات عامة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي لوشا بسبب التحريض على الفجور والفسق نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وإسقاطات جنسية فجّة تتعارض مع قيم المجتمع المصري وازدراء الأديان تضمن بعض المحتوى تهكمًا صريحًا على ألفاظ وآيات دينية وتوظيفًا ساخرًا لها في مواقف هزلية واستغلال أطفال قُصّر عبر إشراك أطفال صغار في مشاهد غير لائقة قد تُعرضهم لأضرار نفسية واستغلال إعلامي.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات عن البلوجر لوشا وتحرّر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في منطقة القاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء وينص القانون المصري علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجريمة نستعرضها لكم فى النقاط التالية :

وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء.

ووردت بلاغات ضد البلوجر مونلي بسبب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

القبض على التيك توكر داني تاتو في مصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على داني تاتو رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

البداية بورود عدة بلاغات ضد التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد قيام المتهم بنشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة اعمالها.

وزارة الداخلية لوشا صديق سوزى داني تاتو لوليتا

