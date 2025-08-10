السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة السودانيين وذويهم لوطنهم
عودة السودانيين وذويهم لوطنهم
حمادة خطاب

انطلاقاً من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الاشقاء في مصر والسودان و تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل الرحلة الرابعة للقطار المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين لمقيمين في مصر، ، مع توفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للاشقاء السودانيين العائدين الي دولة السودان الشقيق .

وانطلق  القطار رقم 1940  (درجة ثالثة مكيفة) من محطة رمسيس بالقاهرة الساعة 11:00 من صباح اليوم الاحد الموافق  10/ 8 / 2025 ، ليصل إلى ميناء السد العالي النهري الساعة 23:10 مساءً، حيث يستكمل المسافرون رحلتهم إلى الأراضي السودانية ، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945من أسوان إلى القاهرة يوم الإثنين 11 أغسطس  لخدمة حركة الركاب  ، وقد حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تزويد القطار بعربة إضافية لنقل أمتعة ومتعلقات المسافرين بما يضمن لهم رحلة مريحة وآمنة والحفاظ على ممتلكاتهم ومتعلقاتهم تحت إشراف اللجنة المنظمة للمبادرة .

وشهد الرصيف رقم 8 بمحطة سكك حديد القاهرة امتزاج مشاعر الاخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين خلال توديع الأشقاء السودانيين ، وتم توزيع الورود على المسافرين عبر الرحلة في لفته تعكس عمق الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل ، وأعرب عدد من المواطنين السودانيين عن امتنانهم العميق لمصر حكومةً وشعبًا وتثمين الجهود المبذولة لتوفير وسيلة نقل انتقال امنة ومريحة ، مؤكدين انهم لن ينسوا المواقف المصرية الداعمة لبلادهم ، وكانت دائماً وطنًا ثانيًا لهم وسندًا لهم عند الشدائد.

كما  قدم مسئولو اللجنة السودانية المنظمة للمبادرة الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً علي دعم المبادرة وأشادوا بمستوي التنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير علي المسافرين ، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في مد يد العون لكل من يحتاج الدعم والمساندة، وإيمانًا بوحدة الهدف والمصير بين الشعبين الشقيقين .

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام بالأشقاء السودانيين وتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة ، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز .

السودانيين النقل السكة الحديد

