أحمد موسى: الإعلام المعادي ينفق 60 مليار جنيه لاستهداف مصر.. والرئيس السيسي يؤكد دعمه للإعلام الوطني

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على الدولة المصرية؛ هو الأولوية القصوى في الوقت الراهن، مشددًا على أن الجميع يصطف خلفها، وأن الحديث يجب أن يظل مُركَّزًا على مصالح الدولة المصرية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن مصر تواجه سيلًا من الحملات الإعلامية المعادية، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تتلقى تمويلًا يتجاوز مليار و250 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 60 مليار جنيه؛ بهدف تشويه صورة مصر واستهداف مؤسساتها، وفي مقدمتها المواطن المصري والشرطة والجيش والقضاء.

وأضاف أن هذه المنصات المعادية تعمل من داخل 3 دول، ولا تضع أمامها سوى هدفا واحدا، وهو النيل من مصر.

وأشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا الدور المحوري للإعلام الوطني في دعم الدولة، وهو ما دفعه لعقد اجتماع اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومسؤولي الهيئات الإعلامية، لمناقشة سبل دعم وتطوير المنظومة الإعلامية في مواجهة هذه التحديات.