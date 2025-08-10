أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام المصري سيظل إعلام مؤثر وقوي ولكن كلنا نتمنى الأفضل ومفيش اللي وعاوز قناته أو موقعه الإلكتروني أو صحيفته هي الأفضل والرئيس السيسي كان حريص على هذا.

مزيج من الخبرات والكوادر

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يريد تطوير الكل بعمل مزيج من الخبرات والكوادر والشابة.

توفير أفضل المعدات

ولفت إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، يقوم بتطوير مستمر في شبكة قنوات ومواقع صدى البلد من خلال توفير أفضل المعدات وتدريب الكوادر والعناصر البشرية.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي قدم شكر للإعلام المصري كله المرئي هو الشاشات والقنوات الفضائية والمسموع هو الإذاعي والمقروء الذي يشمل الصحف والمواقع.