“الباب مش مقفول”.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تحدث عن الرأي والرأي الآخر.. ويعلم أهمية الإعلام

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك تعليمات رئاسية باحتضان كافة الآراء الوطنية، حتى إذا كان هناك رأي ينتقد الدولة ضمن منظومة الإعلام بما يعزز من التعددية.

الرأي والرأي الآخر

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي ليس مغلق للباب أمام الإعلام، بل يتحدث عن الرأي والرأي الآخر، ولكن لابد أن يكون لديك المعلومات، وهناك بعض المعلومات يظهرون دون أن يكون لديهم معلومات كافية عن الحدث.



وأكد على أن الموضوع ليس حكرا على أحد، وهنا الحديث عن سقف هام جدا مو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعلم أهمية الإعلام ودوره وبالتالي عمليات تطويره.