أحمد موسى: 60 مليار جنيه إنفاق الإعلام المعادي لهدم الدولة المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحفاظ على الدولة هو الأهم حاليا والجميع يصطف مع الدولة المصرية، لافتا إلى أن الحديث دائما يكون عن الدولة المصرية.

سيل من الإعلام المعادي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أننا نواجه سيلا من الإعلام المعادي ضد الدولة المصرية، منوها بأن هذا الإعلام المعادي للدولة مرصود له أكثر من مليار و250 مليون دولار، أي حوالي 60 مليار جنيه إنفاق للإعلام المعادي للدولة المصرية.

وأوضح أن التركيز على المواطن المصري والشرطة والجيش والقضاء، والحديث عن منصات موجودة داخل 3 دول ليس أمامهم غير مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا دور الإعلام المصري الوطني في مصر، لذلك عقد اجتماعا اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مسئولي الهيئات الإعلامية بالدولة.