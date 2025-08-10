بث مباشر| حلقة جديدة لبرنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة، اليوم، من برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ومن المقرر أن تتناول حلقة اليوم العديد من الملفات الجارية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أنه من المقرر أن يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري والعربي، لاسيما القضية الفلسطينية وما يستجد بها من أحداث.

إبادة جماعية في قطاع غزة

وأكد رياض منصور، مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن التاريخ سيحكم علينا جميعا ازاء ما يعانيه الفلسطينيون، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال رياض منصور، خلال كلمته التي ألقاها بمجلس الأمن، إنه اذا كانت شواهد إسرائيل أن تنهي حكم حماس وأن يكون هناك أمن، كانت ستعتمد خطة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، ولكنها ترغب في إطالة أم الحرب ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

