600 جنيه زيادة وخارطة طريق.. رئيس الوطنية للصحافة يوضح تفاصيل الاجتماع مع الرئيس السيسي

قدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديره دور الصحافة والإعلام فى بناء الشخصية المصرية، مؤكدا أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية كان في وقت مهم.

وأضاف أن كل رئيس هيئة تناول الملف الخاص به خلال الاجتماع، وطالب الرئيس بـ خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتطوير الإعلام بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة.

إتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن الرئيس وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين، وتدريب الصحفيين والإعلاميين والاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة للعمل الإعلامى.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الاجتماع ضم رسائل كثيرة، وستعقد الثلاث جهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا بدءا من الغد للبدء فى خطة تضم كل ما تعلق بالاجتماع وأن يتم أخذ رسائل الرئيس فى الاعتبار، والخروج بخطة تليق بالإعلام في مصر.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للرئيس السيسى على الموافقة على صرف مبلغ 600 جنيه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، كما وجه بحل مشكلة مكافأة الخدمة للعاملين بماسبيرو، موضحا أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سيبحث مع وزير المالية آلية يتم الصرف من خلالها.

تفاصيل الاجتماع مع الرئيس السيسي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. وأكد السيد الرئيس في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.

كما وجه الرئيس بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيداً عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض. وفي ذات السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية. وفي هذا الإطار، وافق السيد الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للسادة الصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.