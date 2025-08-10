قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

600 جنيه زيادة وخارطة طريق.. رئيس الوطنية للصحافة يوضح تفاصيل الاجتماع مع الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديره دور الصحافة والإعلام فى بناء الشخصية المصرية، مؤكدا أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية كان في وقت مهم.

وأضاف أن كل رئيس هيئة تناول الملف الخاص به خلال الاجتماع، وطالب الرئيس بـ خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتطوير الإعلام بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة.

إتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن الرئيس وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين، وتدريب الصحفيين والإعلاميين والاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة للعمل الإعلامى.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الاجتماع ضم رسائل كثيرة، وستعقد الثلاث جهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا بدءا من الغد للبدء فى خطة تضم كل ما تعلق بالاجتماع وأن يتم أخذ رسائل الرئيس فى الاعتبار، والخروج بخطة تليق بالإعلام في مصر.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للرئيس السيسى على الموافقة على صرف مبلغ 600 جنيه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، كما وجه بحل مشكلة مكافأة الخدمة للعاملين بماسبيرو، موضحا أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سيبحث مع وزير المالية آلية يتم الصرف من خلالها.

تفاصيل الاجتماع مع الرئيس السيسي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. وأكد السيد الرئيس في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.

كما وجه الرئيس بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيداً عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض. وفي ذات السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية. وفي هذا الإطار، وافق السيد الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للسادة الصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.

الهيئة الوطنية للصحافة السيسي دور الصحافة والإعلام الاجتماع خارطة طريق شاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

أرشيفية

إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق اليوم على خطة السيطرة على غزة بالكامل

أرشيفية

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد