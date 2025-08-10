قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
داعية إسلامية: نعيش حاليًا زمن الروبيضة.. وهناك 5 مراتب صدق
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعتزم مقاضاة صحف أجنبية تحدثت عن مجاعة في غزة
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب في مصر اليوم 10 -8-2025
تأكد غياب كريم الدبيس عن صفوف سيراميكا أمام زد بسبب الإصابة.. تفاصيل
أفضل 15 دعاء بين الأذان والإقامة للفرج.. رددها إذا كثرت عليك الهموم
سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2025 في الإمارات .. صور
تتجوزيني؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 40 مئوية
من أهم ركائز الأمن القومي.. حزب الوعي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا دور الإعلام المصري الوطني في مصر، ولذلك عقد اجتماعا اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الإعلام المصري هو الأفضل.. وسيصبح مؤثرا

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي خلال الاجتماع استمع إلى شواغل مهنة الإعلام، وبالتالي فإن الإعلام ليس اليوم ولا غدا ولا قبل ذلك، بل سيصبح الإعلام المصري مؤثر وهو الأفضل.

وأكد أن الرئيس السيسي كان حريصا على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل، وعمل مزيج من الخبرات بين القدماء وشباب الإعلام.

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان

د. عادل القليعي يكتب: جيشنا صمام أمننا وأماننا

