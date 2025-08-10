أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا دور الإعلام المصري الوطني في مصر، ولذلك عقد اجتماعا اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الإعلام المصري هو الأفضل.. وسيصبح مؤثرا

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي خلال الاجتماع استمع إلى شواغل مهنة الإعلام، وبالتالي فإن الإعلام ليس اليوم ولا غدا ولا قبل ذلك، بل سيصبح الإعلام المصري مؤثر وهو الأفضل.

وأكد أن الرئيس السيسي كان حريصا على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل، وعمل مزيج من الخبرات بين القدماء وشباب الإعلام.