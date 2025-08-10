قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الإعلام المعادي ينفق 60 مليار جنيه لاستهداف مصر.. والرئيس السيسي يؤكد دعمه للإعلام الوطني
شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المصري سيظل قوة مؤثرة وفاعلة، مشيرًا إلى تطلع الجميع لتحقيق الأفضل في هذا القطاع. 

وأوضح، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تطوير الإعلام من خلال الدمج بين الخبرات والكفاءات الشابة.

وأشار موسى إلى الدور البارز للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في تطوير شبكة قنوات ومواقع صدى البلد عبر توفير أحدث المعدات وتدريب الكوادر الإعلامية.

 كما لفت إلى أن الرئيس السيسي وجه الشكر للإعلام المصري المرئي والمسموع والمقروء، تقديرًا لدوره في توصيل المعلومات الصحيحة للجمهور.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة إتاحة المعلومات للإعلام حول مختلف القضايا لعرض التفاصيل بدقة، مؤكدًا أهمية الاصطفاف خلف الدولة في ظل التحديات الحالية، خاصة في مواجهة الإعلام والمنصات المعادية.

وكشف موسى أن الميزانية المخصصة للإعلام المعادي، بما يشمل القنوات والمواقع ومنصات التواصل والبودكاست، تصل إلى مليار و250 مليون دولار، موضحًا أن هذه المنصات تعمل من ثلاث دول في الشرق الأوسط وأوروبا بالتعاون مع جهات صهيونية، بهدف تشويه صورة مصر وزعزعة استقرارها.

واختتم موسى بالتأكيد على أن الإعلام والفن المصري يمثلان قوة ناعمة لا يمكن الاستغناء عنها، إذ تحمل مصر إرث الحضارة والتاريخ، وتسير بخطى واثقة نحو المستقبل.

