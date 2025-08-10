قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
تقى الجيزاوي

وجه الفنان حسين الجسمي رسالة لجمهوره بعد النجاح الكبير الذى حققه فى حفله أمس فى الساحل الشمالي وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وشارك حسين الجسمي جمهوره عدد من الصور من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، وكتب معلقا؛ “ليلة من العمر فى هايد بارك الساحل الشمالي ، أرقام قياسية وحب كبير من الجمهور الحمدلله على النجاح وشكرا لمصر وأهلها الغاليين”.

حفل حسين الجسمي 

في واحدة من أروع ليالي صيف 2025، أضاء النجم الإماراتي حسين الجسمي، مسرح Seashore بحفل جماهيري مبهر، حيث امتزج الفن الراقي مع أجواء الصيف المبهجة في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور.

حضور يليق بالحدث

اكتملت المقاعد قبل بدء الحفل بساعات، وسط نسائم بحرية وأجواء مليئة بالتشويق. وزراء، رجال أعمال، ونجوم من السينما والموسيقى حضروا ليشاركوا لحظة فنية جمعت بين الإبداع، الأناقة، والاحترافية.

إطلالات حصرية من ألبوم HJ2025

افتتح الجسمي الحفل بتحية خاصة للجمهور المصري، قائلا: “مساء الخير… مبسوط إني معاكم، وجودكم هو معنى الليلة… خلوها ذكرى حلوة نعيشها سوا.”

ووجه الشكر للشركة المنظمة، على الدعوة والتنظيم المميز، قبل أن يفاجئ الجمهور بأول أداء حي لأغنيات من ألبومه الجديد HJ2025، الذي يطرحه بأغنيتين أسبوعيًا، منها “مستنيك” و”أنا والقمر” التي غناها الحضور بحماس رغم حداثة إصدارها.

وتحولت الأجواء إلى مشهد سينمائي خلال أغنية “فستانك الأبيض”، حين صعدت الفنانة ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها الفنان هشام جمال، الذي أهدى لها مقطعًا غنائيًا حيًا، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجمهور.

ذكريات رمضان وحضور مصري قوي

أعاد الجسمي تقديم أغنية “الفرق كبير”، التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري في رمضان الماضي بالتعاون مع “هايد بارك”، ليستعيد معها لحظات النجاح الكبير.

مسك الختام… ومفاجآت النجوم

شارك النجم أحمد سعد وفرقة “ديسكو مصر” في الأمسية، مضيفين لمسات موسيقية مبهجة، قبل أن يختتم الجسمي الليلة بابتسامة قائلاً: “حاضر… المصري ما يتقلوش لأ.”

صيف لا يُنسى

بهذا الحفل، عزز حسين الجسمي مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، مؤكّدًا أن حفلاته ليست مجرد عروض فنية، بل أحداث استثنائية تصنع ذكريات تبقى حيّة في القلوب.

حسين الجسمي حفلات حسين الجسمي حفلات صيف ٢٠٢٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

التمثيل التجاري يترأس أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأردنية الـ33

وزير قطاع الاعمال خلال الاجتماع

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد

الشرقاوي

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تختتم بنجاح فعاليات "إيديكس 2025" لطب الأسنان

بالصور

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟

المزيد