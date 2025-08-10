ليلة موسيقية عالمية.. حسين الجسمي يتصدّر صيف الساحل الشمالي

في واحدة من أروع ليالي صيف 2025، أضاء النجم الإماراتي حسين الجسمي، مسرح Seashore بحفل جماهيري مبهر، حيث امتزج الفن الراقي مع أجواء الصيف المبهجة في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور.

حضور يليق بالحدث

اكتملت المقاعد قبل بدء الحفل بساعات، وسط نسائم بحرية وأجواء مليئة بالتشويق. وزراء، رجال أعمال، ونجوم من السينما والموسيقى حضروا ليشاركوا لحظة فنية جمعت بين الإبداع، الأناقة، والاحترافية.

إطلالات حصرية من ألبوم HJ2025

افتتح الجسمي الحفل بتحية خاصة للجمهور المصري: “مساء الخير… مبسوط إني معاكم، وجودكم هو معنى الليلة… خلوها ذكرى حلوة نعيشها سوا.”

ثم شكر الشركة المنظمة، على الدعوة والتنظيم المميز، قبل أن يفاجئ الجمهور بأول أداء حي لأغنيات من ألبومه الجديد HJ2025، الذي يطرحه بأغنيتين أسبوعيًا، منها “مستنيك” و”أنا والقمر” التي غناها الحضور بحماس رغم حداثة إصدارها.

حسين الجسمي لحظة رومانسية على المسرح

تحولت الأجواء إلى مشهد سينمائي خلال أغنية “فستانك الأبيض”، حين صعدت الفنانة ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها الفنان هشام جمال، الذي أهدى لها مقطعًا غنائيًا حيًا، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجمهور.

ذكريات رمضان وحضور مصري قوي

أعاد الجسمي تقديم أغنية “الفرق كبير”، التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري في رمضان الماضي بالتعاون مع “هايد بارك”، ليستعيد معها لحظات النجاح الكبير.

مسك الختام… ومفاجآت النجوم

شارك النجم أحمد سعد وفرقة “ديسكو مصر” في الأمسية، مضيفين لمسات موسيقية مبهجة، قبل أن يختتم الجسمي الليلة بابتسامة قائلاً: “حاضر… المصري ما يتقلوش لأ.”

صيف لا يُنسى

بهذا الحفل، عزز حسين الجسمي مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، مؤكّدًا أن حفلاته ليست مجرد عروض فنية، بل أحداث استثنائية تصنع ذكريات تبقى حيّة في القلوب.

حفل حسين الجسمي