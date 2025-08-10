قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
فن وثقافة

ليلة موسيقية عالمية.. حسين الجسمي يتصدّر صيف الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
أحمد إبراهيم

في واحدة من أروع ليالي صيف 2025، أضاء النجم الإماراتي حسين الجسمي، مسرح Seashore بحفل جماهيري مبهر، حيث امتزج الفن الراقي مع أجواء الصيف المبهجة في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور.

حضور يليق بالحدث

اكتملت المقاعد قبل بدء الحفل بساعات، وسط نسائم بحرية وأجواء مليئة بالتشويق. وزراء، رجال أعمال، ونجوم من السينما والموسيقى حضروا ليشاركوا لحظة فنية جمعت بين الإبداع، الأناقة، والاحترافية.

إطلالات حصرية من ألبوم HJ2025

افتتح الجسمي الحفل بتحية خاصة للجمهور المصري: “مساء الخير… مبسوط إني معاكم، وجودكم هو معنى الليلة… خلوها ذكرى حلوة نعيشها سوا.”

ثم شكر الشركة المنظمة، على الدعوة والتنظيم المميز، قبل أن يفاجئ الجمهور بأول أداء حي لأغنيات من ألبومه الجديد HJ2025، الذي يطرحه بأغنيتين أسبوعيًا، منها “مستنيك” و”أنا والقمر” التي غناها الحضور بحماس رغم حداثة إصدارها.

حسين الجسمي لحظة رومانسية على المسرح

تحولت الأجواء إلى مشهد سينمائي خلال أغنية “فستانك الأبيض”، حين صعدت الفنانة ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها الفنان هشام جمال، الذي أهدى لها مقطعًا غنائيًا حيًا، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجمهور.

ذكريات رمضان وحضور مصري قوي

أعاد الجسمي تقديم أغنية “الفرق كبير”، التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري في رمضان الماضي بالتعاون مع “هايد بارك”، ليستعيد معها لحظات النجاح الكبير.

مسك الختام… ومفاجآت النجوم

شارك النجم أحمد سعد وفرقة “ديسكو مصر” في الأمسية، مضيفين لمسات موسيقية مبهجة، قبل أن يختتم الجسمي الليلة بابتسامة قائلاً: “حاضر… المصري ما يتقلوش لأ.”

صيف لا يُنسى

بهذا الحفل، عزز حسين الجسمي مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، مؤكّدًا أن حفلاته ليست مجرد عروض فنية، بل أحداث استثنائية تصنع ذكريات تبقى حيّة في القلوب.

حفل حسين الجسمي 
حفل حسين الجسمي 
حسين الجسمي الإمارات الفنان حسين الجسمي أغاني حسين الجسمي

