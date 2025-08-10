أحمد موسى: الصحافة والإعلام مهمتهما الدفاع عن قضايا الشعب المحلي والعربي

قال الإعلامي أحمد موسى إنه تدرب و4 آخرين في الأهرام خلال فترة دراسته بالكلية، حتى تخرج في كلية الإعلام، ثم التحق بكلية الضباط الاحتياط وتخرج ملازم أول، واستمر في ممارسة العمل الصحفي خلال تواجده بالقوات المسلحة.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه عُين في التلفزيون المصري، وعمل ببرنامج “القاهرة اليوم” عام 2010؛ بسبب إجرائه العديد من التحقيقات الصحفية المؤثرة آنذاك.

الخدمة العسكرية

وأوضح أحمد موسى: قادتي في الخدمة العسكرية كانوا يسمحون لي بممارسة العمل الصحفي، وكان شرف لي أن أكون ضابطا في الجيش المصري العظيم، حتى أنهيت الخدمة وعدت للأهرام مرة أخرى.

وأكد أحمد موسى، أن الصحافة والإعلام مهمتهما الدفاع عن قضايا الشعب المحلي والعربي، وقضايا العالم العربي هي قضايا مصرية، وهذا هو نهج قديم ومستمر في الإعلام المصري.

ولفت أحمد موسى إلى أن “قضايا العالم العربي نتعامل معها في «على مسئوليتي» باعتبارها قضايا مصيرية، ولم نتغير في كشف جماعة الإخوان الإرهابية باعتبارها خطرا على الدولة وخاصة الجيش والشرطة والقضاء”.