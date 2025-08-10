أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدًا الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام الوطني في مصر، موضحًا أنه عقد اليوم اجتماعًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة قضايا وشواغل مهنة الإعلام.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أكد حرصه على أن يظل الإعلام المصري في الصدارة، مؤكدًا أنه لن يقتصر تأثيره على الحاضر أو الماضي، بل سيستمر في لعب دوره البارز مستقبلًا.

وأوضح أن الرئيس يسعى لتطوير الإعلام؛ عبر دمج الخبرات المخضرمة مع طاقات الشباب، لضمان تقديم رسالة إعلامية مؤثرة وفاعلة.