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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوز الست.. مفاجأة مدوية وراء طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف أحمد السماحي الناقد الفني، كواليس انفصال وطلاق المطرب حسام حبيب والمطربة شيرين عبد الوهاب.

 

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وقال  أحمد السماحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "أنا لم أتخيل حالة الهدوء في طلاق حسام وشيرين وتوقعت حدوث كارثة لشيرين".

 

وأضاف أحمد السماحي:" شيرين عبد الوهاب ايقونة للغناء في مصر"، مضيفا:" الطلاق الحالي هو طلاق هادئ جدا".

 

وتابع احمد السماحي: "الطلاق حدث منذ فترة "، مضيفا:" شيرين نجمة كبيرة وحسام مطرب واصبح زوج الست وهذا الأمر يؤثر نفسيا على حسام حبيب".

وأكمل أحمد السماحي :" زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لم يكن دفعة للأمام بالنسبة إلى شيرين عبد الوهاب ".

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