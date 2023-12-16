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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل السفر لكأس العالم للأندية .. مانشستر سيتي يسقط في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، سقط نادى مانشستر سيتي في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ومن المقرر ان يغادر مانشستر سيتي عقب تلك المباراة إلى السعودية لخوض مباراة نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق أوراوا ريد دايموند الياباني يوم الثلاثاء المقبل.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام كريستال بالاس بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

افتتح جاك جريليش التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 24، لتنتهي أحداث الشوط الاول بهدف نظيف لصالح السيتي.

وفي الشوط الثاني، أضاف لويس هدفًا آخر لمانشستر سيتي في الدقيقة 54، لكن كريستال بالاس قلب الطاولة بتسجيل ماتيتا في الدقيقة 67 وركلة الجزاء التي سجلها مايكل أوليز في الدقيقة 93، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2-2.

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