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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعترافات مهمة من جيش الاحتلال بشأن الحرب في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري، أنهم يواصلون التحقيق في مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة أمس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف حجاري أن الجيش يجمع معلومات استخباراتية بشأن مقتل الرهائن، لافتًا إلى أن القتال معقد في غزة وله خصائص غير مسبوقة لم تواجهها القوات من قبل.

وأشار إلى أن الجيش ليس لديه معلومات استخباراتية عن الرهائن الذين تمكنوا من الفرار من أسر حماس أو تركوا من قبل الحركة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تشتبك مع مقاتلين بملابس مدنية لاستدراج الجنود، مؤكدًا مواصلتهم استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.  

وتعليقًا على إسقاط القوات البحرية الأمريكية 14 طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، حيث انطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، قال حجاري إن ذلك "تذكير بتعاوننا مع حلفائنا".

وأضاف أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، زار إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء تقييم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا "التحديات الدفاعية والتهديدات في المنطقة"، بما في ذلك الحوثيين في اليمن.

الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي القوات الإسرائيلية غزة

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